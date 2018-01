Unzué: "Voy con la ambición de presentar otra vez batalla al Barça"

El entrenador del Celta de Vigo, Juan Carlos Unzué, ha asegurado que acude a Barcelona con ilusión y la ambición de "presentar batalla" de nuevo a su exequipo, dispuesto a aprovechar las opciones que tengan de pasar la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey tras el empate en Balaídos (1-1) en el primer envite.

"Voy ilusionado y con la ambición de presentar otra vez batalla al Barça. Si hemos sido capaces de empatar dos veces, ¿por qué no vamos a ser capaces de hacerlo una tercera o incluso ganarles?", señaló en rueda de prensa.

Para ello cree que deberán hacer en el Camp Nou "un partido de 10". "Habrá que contar con que no tengan su mejor día para tener opciones, que creo que las vamos a tener. Nuestra idea no difiere demasiado de lo que hicimos en el partido de Liga, no contemplo un partido para empatarlo", comentó rememorando el 2-2 en LaLiga Santander.