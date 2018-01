Unzué: "Hay que ganar este partido para que allí tengamos opciones"

El entrenador del Celta de Vigo, Juan Carlos Unzué, ha comentado este miércoles en la previa del partido de ida de los octavos de final de la Copa del Rey contra el FC Barcelona en Balaídos que deben ganar para tomar ventaja en la eliminatoria y tener opciones de pasar en el Camp Nou, donde hace apenas un mes empataron en LaLiga Santander.

"Sabemos que este rival intenta hacer un gol, ojalá podamos mantener la portería a cero porque nos daría muchas opciones pero no es fácil. Sigo con la misma idea incluso que en el partido que jugamos allí. La intención es llevar un resultado favorable", recalcó.

No obstante, vaticinó cambios en el once inicial ya que afrontan el arranque de año con tres encuentros complicados ante FC Barcelona en la Copa y Real Madrid, en Balaídos, en la competición doméstica. "Tenemos tres partidos para empezar 2018 muy exigentes pero los rivales no van a estar cómodos contra el Celta y espero que lo piensen antes de jugar los partidos", apuntó.