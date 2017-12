Unzué: "El resultado para nosotros es bueno y es justo"

El entrenador del RC Celta, Juan Carlos Unzué, ha asegurado que el empate de su equipo ante el FC Barcelona en el Camp Nou (2-2) es un resultado "bueno y justo", a pesar de que el duelo se le ha hecho "largo" por las ocasiones azulgranas, y se ha mostrado contento con las "alternativas" que manejan los suyos, un equipo que tiene "margen de mejora".

"Si me pongo a pensar en las ocasiones me acuerdo más fácilmente de las mías que de las del Barça, pero creo sinceramente que no hubiese sido justo. En cantidad hay algunas ocasiones más claras que las que hemos creado nosotros, pero las que hemos tenido han puesto a prueba a Marc -Ter Stegen-. En el transcurso de los seis o siete minutos que quedaban ha podido entrar alguna de ellos. El resultado para nosotros es bueno y es justo", declaró en rueda de prensa.