Uría (Valencia): "Marcelino se llevó un susto grande, pero esperemos que vuelva en los próximos días"

"Tenemos ilusión y muchas esperanzas puestas en la Copa"

"Vamos a ir paso a paso, la convocatoria será de un equipo capacitado para sacar un buen resultado, y en el futuro no sabemos cómo irán llegando los partidos, pero tenemos mucha ilusión por seguir avanzando. Estamos capacitados para seguir en las dos competiciones", manifestó ante los medios.

En relación al conjunto canario, Uría destacó la llegada de Paco Jémez. "El cambio de entrenador les va a dar ese plus de intensidad, de querer agradar al nuevo técnico y tenemos que estar preparados. El viaje y el horario es diferente a lo habitual, pero estamos preparados para afrontar el compromiso, teniendo en cuenta que es un partido de 180 minutos", recordó.

"No vamos a reservar nada, hay dos jugadores que no pueden jugar el domingo por sanción y serán titulares, pero no pensamos en el Girona FC. Queremos sacar un resultado positivo, si puede ser la victoria mejor, con esa ilusión vamos. Solo pensamos en la eliminatoria de Copa contra la UD Las Palmas", sentenció.