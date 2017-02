Urrutia reconoce que falta "una conversación" con Valverde para su renovación, pero que no hay "plan B"

El presidente del Athletic Club de Bilbao, Josu Urrutia, reconoció que todavía le falta "una conversación" con Ernesto Valverde para estudiar la renovación del técnico, pero subrayó que no tiene "prisa" ni que está "inquieto", y que no manejan "un plan 'B'" por si el extremeño decide no continuar.

"De momento, falta una conversación con Ernesto, pero eso ya forma parte del proceder de Ernesto con el club y viceversa. No tengo prisa ni estoy más inquieto que hace dos años o el pasado", aseguró Urrutia en rueda de prensa.

En este sentido, remarcó que no le ha "preguntado" nada al extremeño. "Ni tampoco el año pasado ni hace dos, nos conocemos lo suficiente para saber que tenemos que sentarnos en un momento dado y cuando se dé tendremos una conversación", reiteró.

"Le hemos acompañado en estos cuatro años y nos hemos dedicado a darle apoyo y él lo ha valorado", añadió el dirigente. "No estamos pensando un plan 'B' por si Ernesto no sigue, solo un A que es Ernesto. Si siguiera, perfecto", zanjó.

El 'Txingurri' superará el próximo fin de semana a Javier Clemente como el entrenador del Athletic con más partidos en el banquillo. "Lo primero que me dice esto es que es un entrenador que está dando un buen rendimiento, después que quiere estar aquí porque para conseguir muchos partidos no sólo es una cuestión de rendimiento si no de querer estar vinculado, y por último que la gente está satisfecho contigo", expresó Urrutia.

Además, advirtió que la renovación de Gorka Iraizoz es "cuestión que tendrán que valorar los técnicos". "No tenemos entrenador para el año que viene y el que sea tendrá que entrar en la valoración de la plantilla. Creo que Gorka y Ernesto están pensando más en ganar al APOEL", remarcó.

El exjugador confesó que "siempre" es optimista de cara a las renovaciones y que por ello no cree que haya problemas con el portero Kepa Arrizabalaga. "Entiendo que quiere estar en un gran club", admitió, mientras que sobre Iñaki Williams, que podría interesar a clubes como el Dortmund, también fue claro. "Le renovamos el año pasado con una vinculación bastante larga y ya dejó clara entonces su posición. Nos ha demostrado claramente que quiere seguir aquí", puntualizó.

"EL CONCIERTO IMPEDÍA LA FINAL EN SAN MAMÉS AUNQUE LLEGASE EL ATHLETIC"

Por otro lado, Urrutia se refirió a la polémica con el Deportivo Alavés sobre la negativa a jugar la final de la Copa del Rey en San Mamés. "Es normal que se vincule San Mamés al Athletic porque van de la mano, pero desde hace unos años no somos los propietarios y tenemos que consensuar las decisiones. Además, había un concierto ya anunciado que imposibilitaba incluso la disputa de la final si llegaba Athletic", explicó en relación a la sociedad San Mamés Barria y al concierto de Guns N'Roses.

Del mismo modo, dejó claro que no estaba "en ningún sitio raro" y que no tenía ninguna "llamada perdida, mensaje o whatsapp" del conjunto 'babazorro', que le había criticado no atenderle. "Nuestra Dirección General, al saber las intenciones del Alavés, se puso en contacto con Alfonso (Fernández, presidente del club vitoriano) y entonces él no dijo que me iba a llamar", aclaró. "Si alguien pudiera demostrar un wasap o un mensaje, pero no ha sido el caso", zanjó.

Para el presidente del Athletic, el Alavés estaba en su derecho de "defender" sus intereses y que cuando habló con su presidente tras el comunicado que emitieron el pasado viernes le dijo que "trasladaría" a San Mamés Barria su petición, pero que no podían hacer "milagros".

Finalmente, Urrutia también fue preguntado sobre el posicionamiento del club ante las elecciones del próximo 22 de marzo en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). "Votaremos al que defienda los intereses del Athletic", sentenció.