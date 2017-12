Valverde: "Aceptaremos cualquier rival"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha comentado este martes tras solventar el intrascendente partido contra el Sporting CP con victoria (2-0) que aceptará a cualquier rival que depare el sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones, y por otro lado ha celebrado terminar con triunfo e invictos la fase de grupos.

"Ahora ya, a partir de ahora, ningún rival va a ser fácil. No sólo por el rival sino por la clasificación, no es una 'liguilla' en la que siempre tienes un margen, en una eliminatoria los errores los puedes pagar de manera contundente. A esperar a ver, aceptaremos cualquier rival", comentó en rueda de prensa sobre el sorteo.

El Barça llegará a octavos, sin perder y con un solo gol encajado. "No nos jugábamos nada pero teníamos ilusión por terminar bien esta fase de grupos. Hemos intentado dominar desde el principio, ellos tenían que dar un paso adelante y nosotros hemos conseguido marcar, que se abrieran más y hemos tenido más ocasiones", comentó sobre el triunfo contra el Sporting.

"Jorge Jesus ha hecho cambios, el Sporting es un equipo que más o menos venía jugando con los mismos jugadores pero cada entrenador debe decidir. Conoce mejor que nadie a la plantilla. No voy a negar que esperábamos a otro equipo, pero lo ha entendido así. En el segundo tiempo ha sacado a Dost y Martins, se la ha jugado ahí", comentó sobre la estrategia del técnico rival.

Sobre haber encajado sólo un gol, en el triunfo ante Olympiacos y en el descuento, señaló que es la consecuencia de la solidaridad que tiene el equipo a la hora de defender. "A la hora de juntarnos estamos haciéndolo bien, incluso al tirar la presión. Y si no es así tenemos a dos grandes porteros que nos están ayudando, como ha hecho hoy también Cillessen", celebró.

Y, como solución de urgencia, probó esta vez a Sergio Busquets como central en los últimos minutos del choque. "Se acopla y amolda bien a cualquier posición del centro del campo y de central también lo puede hacer bien. Lo hemos probado hoy, en caso de emergencia podríamos probarlo. En la coyuntura actual, con dos centrales lesionados, es una de las soluciones. No significa que la primera, es una más", argumentó.

Por otro lado, sobre el cruce contra el Celta de Vigo en los octavos de la Copa, lamentó no haber tenido más suerte. "Nos ha tocado un rival complicado, el Celta es un equipo que está en forma y que aquí nos jugó muy bien y no pudimos ganarles. Viendo las eliminatorias es la más atractiva. Será difícil, para ellos también, tenemos ilusión por ganar y el segundo partido aquí en el Camp Nou. Viendo otras eliminatorias, no voy a decir mala suerte pero sí valoramos mucho al Celta", señaló.