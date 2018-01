Valverde, sobre Dembélé: "Todos tienen oportunidades de ser titulares"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado que Ousmane Dembelé, que ya disputó sus primeros minutos ante el Celta en Copa tras tres meses de lesión, tiene "oportunidades de ser titular" en el encuentro de este domingo ante el Levante en el Camp Nou (16.15 horas), aunque ha advertido de que deben tener "cuidado" con él y no arriesgar.

Sobre la posible incorporación del brasileño Philippe Coutinho, "un gran jugador", Valverde no quiso entrar en el tema. "La afición del Barça lo que quiere es que su equipo gane, y es lo que nosotros podemos darle. Nuestra idea es hacer un partido bueno mañana. No soy tan Rey Mago como para prometer todo eso", dijo "Lo que me gusta siempre es valorar los jugadores que tengo", aclaró.

Por último, rechazó hablar de la presunta cláusula en el contrato de Leo Messi que le liberaría en caso de que Cataluña se independizase y el conjunto azulgrana no jugase LaLiga Santander. "Los contratos son privados, no me gusta que se especule con un contrato. No tengo nada que decir", concluyó.