Valverde: "Dentro del palo de perder 1-3 hay cosas a rescatar"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha señalado tras perder por 1-3 en la ida de la Supercopa de España ante el Real Madrid en el Camp Nou que "dentro del palo" de ese resultado ve "cosas a rescatar" que deberán hacer para la vuelta del miércoles en el Bernabéu, mientras que ha añadido que no le gusta perder y que el equipo está "un poco tocado".

"Es una derrota, no nos gusta perder y mucho menos contra el Madrid y cuando te juegas un título. Dentro del palo que ha sido perder 1-3 hay cosas a rescatar, y lo tenemos que hacer. Ni cuando ganamos hay que pensar que está todo bien. Ahora estamos un poco tocados, es lógico después de una derrota de este tipo", reconoció en rueda de prensa.

"Cuando teníamos el partido empatado nos han pillado a la contra y nos han hecho un golazo, y luego otro golazo. Estábamos cerca del 2-1 y se ha dado la vuelta. Hay que acertar, no sólo cuenta el llegar a zonas de peligro y es lo que tenemos que confirmar", se sinceró.

Pese a esta derrota comentó que en líneas generales ha sido un partido "bien disputado" por su parte aunque reconoció la superioridad del rival. "Tenían un centro del campo fuerte, el peligro venía en sus contras. En que no nos incorporáramos mucho al ataque y que nos pudieran sorprender. Ahí ha venido sobretodo el segundo gol, que nos ha hecho daño", apuntó.

De todos modos, pese a ver superior ahora al Madrid de cara al título, negó que esta derrota vaya a tener efecto en sus jugadores. "No creo que tenga efecto negativo, y positivo desde luego sí porque es una derrota pero hay que mirar hacia adelante. Llevamos un resultado muy adverso, ahora el rival es más favorito que nosotros pero hay que jugar un segundo partido", advirtió.

"Las cosas nunca acaban después de una derrota o victoria. Viene un partido en el que debemos ir a ganar para darle la vuelta. Hemos tenido bastantes acercamientos al área, en líneas generales hemos estado bien pero ante el Madrid no te puede descuidar, porque si no terminamos las jugadas ellos sí lo harán. Con espacios se mueven muy bien y tendremos que tenerlo en cuenta", señaló de cara al miércoles.

Por otro lado, pidió movimientos en la plantilla aunque negó buscar delanteros centro cazagoles. "No es cuestión de acumular gente que marque goles, sino de crear una constante de juego que te favorezca marcar y tener ocasiones de gol. No tenía sensación en la gira de que nos faltara gol. No sé si es cuestión repentina de este partido. Ellos han sido más certeros e intentaremos serlo nosotros el próximo día", avisó.