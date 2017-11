Valverde: "Doy por bueno el resultado, pero tenemos que mejorar"

"Ahora me dejarán de preguntar por Luis Suárez"

"Quizá el 0-3 es un poco excesivo. Ellos han hecho méritos para que esa distancia no sea tan amplia. Hemos tenido un alto índice de acierto, pero esto es fútbol. Le reconozco al Leganés el esfuerzo que ha hecho hoy a pesar de la derrota y lo que viene haciendo toda la temporada", indicó Valverde en rueda de prensa.

"A todos nos gusta ganar y tener muchas ocasiones y que el rival no te haga ninguna, pero no siempre es así. Ellos han sido muy combativos y apenas habían recibido goles. Hoy les hemos hecho tres, pero nos costó pasar sus líneas, nos dificultaron mucho el juego por dentro. Ha sido un partido complicado, no lo niego", añadió en su resumen.