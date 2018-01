Valverde: "El Espanyol es solidario y te puede matar"

"Ante el Espanyol se trata de no tener malos momentos y estar firmes"

"Es un equipo que no concede mucho, que generalmente siempre está armado. En los últimos partidos, el año pasado en Cornellà, intentaron tirar la presión más alta y aquí también, no sé cómo lo pueden plantear mañana. Pero no se les hacen bastantes ocasiones, son solidarios y es un equipo que te puede matar con Gerard o Baptistao", comentó en rueda de prensa.