Valverde: "Felicitamos al Espanyol y les esperamos, tenemos que remontar"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha felicitado al RCD Espanyol por su victoria esta noche en la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey (1-0) pero les ha invitado a acudir al Camp Nou la semana que viene donde intentará que su equipo le dé la vuelta a la eliminatoria en un partido que deberá ser bien distinto al de Cornellà, donde los 'pericos' acabaron con la racha de 29 victorias del Barça.

Valverde cree que al Espanyol le salió bien la jugada y en cambio su equipo no tuvo acierto. "Han esperado atrás cerrando espacios interiores, nos costaba pero teníamos el partido bastante controlado y la parada del penalti ha activado al público, el partido ha tenido un punto de tensión al final y nos han hecho gol. También nosotros podíamos haber marcado. Se han defendido bien y han acertado en la jugada", destacó.

"El favorito es el que va ganando", comentó. "Ellos considerarán que lo podemos ser nosotros, me da igual. Nuestra obligación es remontar en la vuelta y lo intentaremos, aunque no es un buen resultado por no haber marcado aquí y sabemos lo que supone que ellos marquen allí, habría que hacer tres", se sinceró el técnico blaugrana.