Valverde: "Hace tiempo que no ganamos fuera y no queremos aplazarlo"

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, ha recordado que hace tiempo que no son capaces de ganar lejos de San Mamés y, pese a la dificultad que entraña visitar al Sevilla FC en el Sánchez Pizjuán, ha señalado que no quieren "aplazar mucho" el ganar a domicilio y que saldrán a lograrlo pese a las bajas de importancia que tienen.

"Es el campo que tenemos por delante, el primero de ellos. Llevamos tiempo hablando de que nos cuesta ganar fuera de casa, hace tiempo que no ganamos fuera -en Liga desde septiembre- y no queremos aplazarlo mucho. Queremos aprovechar las oportunidades que tenemos, es un campo difícil y en su estadio han logrado buena parte de los éxitos de estos años", manifestó en rueda de prensa.

Para Valverde esta es una oportunidad nueva "complicada" por la situación. "Tenemos que intentarlo y vamos con la intención de ganar. Ambos equipos nos jugamos mucho y vamos a intentar ganar. El partido está abierto para el que lo quiera, tenemos que intentarlo y poner en el campo lo que nos beneficia", señaló.

"En estos partidos estás obligado a estar enchufado desde el principio o no tienes ninguna posibilidad. Vamos a ser claros; si mañana no va el partido por unos cauces con mucha intensidad en el juego, tienen mucho talento y tendremos dificultades. Si tenemos nuestras opciones en un juego rápido y de intensidad, en que tengamos la iniciativa, tendremos nuestras opciones", argumentó en este sentido.

Además, tras el varapalo de la eliminación en la Europa League ante el Apoel, ganar al Granada (3-1) les fue bien. "Estamos un poco más reforzados pero no da tiempo a que eso coja foso porque los partidos vienen a toda pastilla. No he visto a un equipo arrastrándose. Siempre intentas poner tu mejor cara competitiva, aquí perdemos todos y cuando te eliminan siempre es doloroso. El otro día nos levantamos, hicimos nuestro trabajo y ganamos y mañana a ver si hacemos lo mismo", se sinceró.

Deberán hacerlo, no obstante, sin Laporte, Aduriz o De Marcos. "Aymeric tiene un golpe enorme, tiene un hematoma increíble y se ha alargado. Hace una semana, no hace tanto tiempo que está lesionado pero se hace largo porque es fundamental. Lo de Aduriz ha pasado hace doce días, y lo de De Marcos una semana. Los partidos vienen muy rápidos, dudo que estén para el domingo", auguró.

"Cada uno mira las bajas de su equipo. Ellos llevan una temporada con bastante éxito, están en la parte alta de la clasificación, y si por algo se caracteriza el Sevilla es por hacer equipos largos con buenos jugadores que generalmente cuando salen aportan mucho. Es de los equipos que más aportan los jugadores de refresco al equipo", reconoció sobre el club nervionense, que tiene a varios sancionados y la baja por lesión de Vitolo.

En cuanto a las dificultades para marcar, le restó importancia. "Recuerdo partidos en los que con poco hemos podido marcar, pero queremos hacer mucho para meter goles. Tenemos nuestras armas, nos está costando pero lo seguiremos intentando", manifestó.

"Ellos están terceros a dos puntos del liderato, nosotros octavos. Yo si estuviera en su lugar pensaría que estoy cerca de Barça y Madrid y que tengo que ganar tres puntos para estar cerca de auparme al liderato. Pero si eres octavo quieres ser séptimos y después sexto. Ahora hay distancia de puntos, pero el año pasado quedamos por encima de ellos", apostilló sobre el momento de unos y otros.