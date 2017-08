Valverde: "A Neymar se le suple no mirando atrás, tengo a unos cuantos jugadores dispuestos"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado que tiene muchos "jugadores" con ganas de "demostrar" que pueden suplir la baja de Neymar, la cual se enteró "el día que lo comunicó a todo el mundo" y que ve a Messi "muy centrado" para dar "lo mejor" y acercar el título de la Supercopa de España este domingo ante el Real Madrid en el duelo de ida en el Camp Nou.

"Tengo unos cuantos jugadores dispuestos a jugar mañana. Entendemos que Neymar es un gran jugador, pero también hay grandes jugadores aquí que tienen ganas de demostrar cosas. Y desde luego a Neymar se le suple no mirando hacia atrás sino mirando para delante. A Messi le veo muy bien, le veo muy centrado. Está haciendo una gran pretemporada desde todos los puntos de vista, en el juego, en los entrenamientos y esperamos lo mejor de él para mañana", señaló en la rueda de prensa previa.

En cuanto al juego que se espera del Barcelona en el primer partido oficial, Valverde tiene "claro" que quiere "mandar" en el campo. "Nos gustaría ser un equipo que enganchara a la gente, como en los últimos años, y que tuviera una continuidad en su juego, con la idea clara de mandar en el partido, esa es nuestra idea tanto cuando tengamos el balón como cuando no lo tengamos. Nosotros vivimos de que la gente se sienta orgullosa de cómo les representamos en el campo y eso lo vamos a conseguir con nuestro juego, con cómo afrontamos las derrotas y las victorias y lo vamos a dar todo para ganar, explicó.

Además el extremeño no cree que el clásico amistoso que disputaron en la 'International Champions Cup', con victoria culé, sirva como "referencia" porque ahora hay "un título". "Está claro que ellos quieren el título igual que nosotros y seguramente sean dos partidos fuertes en los que tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos para ganar", apuntilló.

Por lo que respecta a su rival, no piensa que haber disputado la Supercopa de Europa "tenga ninguna influencia desde el punto de vista físico para afrontar este partido" y que prefiere "no decir" con qué sistema le parece más peligroso el Madrid. "Juegue quien juegue sabemos el potencial de sus jugadores y sabemos también que tienen buenos recambios y que vienen de ganar la Supercopa europea haciendo un buen partido", desveló.

Sobre la baja de Luka Modric, dijo que es "una baja sensible pero tiene sustitutos". "Es un gran jugador. Es un jugador que tiene profundidad, que tiene disparo, que tiene una gran conducción pero también tienen a otros jugadores como Kovacic o Isco que también superan las líneas conduciendo y que se incorporan bien a las zonas de ataque. Es una baja sensible pero tiene sustitutos", añadió.

Sobre el entendimiento de Gerard Deulofeu con sus compañeros, el técnico no quiso apresurarse. "Solo tenemos una referencia que es el partido contra el Chapecoense. Es todavía pronto para valorar ese tipo de cuestiones y ya veremos cuando vaya avanzando la temporada cómo funcionamos. Acabamos de empezar, han coincidido en un partido amistoso, veremos a ver cuando vengan las dificultades de verdad" explicó.

Por último, sobre los refuerzos que pueden llegar, el 'txingurri' aclaró que no son "peticiones expresas" suyas. "Los nombres que salen de jugadores no son peticiones expresas ni mías ni de nadie, son cuestiones del club. Ahora mismo tenemos una nómina de centrales en la que confiamos, de la misma manera que tenemos la nómina de centrocampistas, de delanteros y ya veremos si se incorpora alguno. Pero no son unas cuestiones personales del entrenador sino que es una cuestión del club", indicó.