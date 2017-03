Valverde: "Lo cierto es que nos han ganado en dos chispazos que han tenido"

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, aseguró que la derrota frente al Real Madrid en San Mamés (1-2) fue fruto de "dos chispazos" que tuvieron los blancos, y reconoció que su equipo mereció "bastante más".

"Esto es un juego de errores, a veces los cometes tú y a veces el rival, y lo cierto es que nos han ganado en dos chispazos que han tenido. Cada vez que pasan del medio campo son un equipo que te puede generar peligro, pero creo que hemos intentado dominar el partido desde el comienzo y hemos tenido opciones de adelantarnos antes de que ellos marcaran", señaló Valverde en rueda de prensa tras el encuentro.

"Quizás hemos acusado un poco los goles; el segundo nos ha hecho daño porque estábamos cerca de remontar y nos ha venido ese gol rápido sin poder asentarnos. Hemos tenido que remar a contracorriente y ya no llegábamos con tanta facilidad. Estamos contentos con el partido que hemos hecho pero no hemos sacado rendimiento a todo nuestro dominio", agregó.

El técnico extremeño achacó el resultado del partido a la falta de "margen" que tuvieron los suyos, que sufrieron un duro golpe con el tanto de Casemiro cuando, tras empatar, buscaban el gol de la remontada y eso les impidió "llegar arriba" y "concretar" más adelante.

"Posiblemente haber tenido un poco más de margen. Se veía que nosotros estábamos muy cerca del gol, de ahí ha llegado el empate, y poder habernos asentado en esa situación con un poco más de margen y podríamos haber ido a por el segundo pero tras el gol nos ha costado llegar arriba hasta el final", indicó.

"Por lo demás, nos ha faltado concretar alguna de nuestras situaciones de gol antes de que ellos nos marcaran. Sabemos que somos un equipo que nos está costando este año más que otros el poder materializar nuestro juego pero tenemos que seguir", añadió.

El preparador rojiblanco optó por la titularidad de Íñigo Lekue, quien actualmente pelea en su demarcación con Mikel San José -sancionado-, dado que es "un jugador muy rápido" que cuenta "con un gran disparo" y que le daba también "opciones" en cuanto a los cambios de cara a la segunda mitad.

"Lekue está entrando en los últimos partidos, está jugando bastante, estoy contento con su rendimiento y hoy pensaba que era un partido en el que teníamos que trabajar mucho con sus laterales e Íñigo es un jugador muy rápido con un gran disparo y así tenía más opciones en el banquillo para el segundo tiempo", manifestó.

Además, Valverde afirmó que en el choque contra el Real Madrid no ocurrió "nada de lo que no haya pasado en otros partidos" pero que su equipo mereció "bastante más que perder 1-2" y ésta es una derrota "que duele", sobre todo por los puntos que el equipo, el cual no piensa "bajar los brazos" en los últimos partidos del campeonato, se ha dejado para subir posiciones.

"El partido lo enmarco dentro de lo que estamos haciendo últimamente, no es un partido diferente a los que estamos jugando aquí. Contra el Madrid no ha pasado nada de lo que no haya pasado en otros partidos. El equipo ha hecho un partido muy bueno y pienso que hemos merecido bastante más que perder 1-2", expresó.

"ES UNA DERROTA QUE NOS DUELE"

"Es una derrota que nos duele porque teníamos una oportunidad de sumar puntos, de ir más arriba, independientemente del rival y tenemos que seguir peleando porque nuestro equipo no va a bajar los brazos en los partidos que quedan, que son diez, en la parte decisiva de LaLiga, y a mí el equipo me ha gustado mucho hoy", apuntó.

"Me han gustado muchas cosas, sobre todo la puesta en escena al salir al campo. Los primeros minutos que esta temporada nos han costado en otros partidos y hoy hemos tenido ese punto de tranquilidad para jugar y llegar arriba pero mi equipo es siempre generoso, no se entrega nunca y siempre va. Quizás nos faltaba ese punto de tranquilidad para convertir todo eso en situaciones de gol pero trabajamos para ello", declaró.

Por último, Ernesto Valverde estableció una pequeña comparación con los partidos entre los dos equipos "que están en cabeza" alegando que aunque han sido "totalmente diferentes", comparten un común denominador que es el respeto que ambos le tienen como rival.