Valverde: "Tenemos claro que nuestra prioridad es la Liga"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, reconoció que "la prioridad es la Liga" y que tras la derrota en la ida de los cuartos de final de Copa ante el Espanyol intentarán "retomar la dinámica ganadora" ante el Betis, en el primer partido de la segunda vuelta.

Además, Valverde no quiso dar más importancia al tropiezo ante el Espanyol, que supuso el fin de la racha de 29 partidos sin conocer la derrota de los catalanes. "Uno nunca quiere perder, siempre tratamos de estirar las rachas que te refuerzan anímicamente. El otro día perdimos a dos minutos del final, no tuvimos tiempo de responder", indicó. "Intentaremos remontar, y que la derrota se quede en una anécdota. Nuestra intención es retomar la dinámica ganadora en Liga", añadió.

Uno de los que podría entrar en breves en la "dinámica del equipo" es Philippe Coutinho. "Está progresando bien. Tenemos que tener cuidado porque las molestias son el cuádriceps derecho, que es una zona delicada. Le vemos bien y puede entrar en la dinámica del equipo en poco tiempo, no sé si el jueves o la semana que viene, pero esperamos que pronto", declaró.

Respecto al otro fichaje en este mercado de invierno, el colombiano Yerry Mina, Valverde reconoció que necesita tiempo para adaptarse porque viene de "otro fútbol". "Ya he llegado el 'tránsfer', por lo que puedo contar con él. De todas maneras necesita tiempo para amoldarse, ya que viene de otro fútbol", subrayó.

Siguiendo en la línea de los fichajes, el extremeño mantuvo la versión del club y negó cualquier contacto con Griezmann. "Es un gran jugador, pero está en otro equipo al que respetamos mucho. Entiendo que estamos en un periodo de mucha especulación, pero el comunicado del club es claro. Me gusta que se hable de mis jugadores", comentó.

Por último, Valverde remarcó una vez más que todavía la Liga "no está ganada". "Yo no estoy eufórico, ni lo noto en el vestuario. Somos conscientes de que no hemos ganado nada y de que nada está escrito. Nos queda muchos por sufrir y por ganar. Solo pensamos en el próximo partido", concluyó.