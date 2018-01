Valverde: "No sé si está 50-50, pero la eliminatoria está por decidir"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha comentado este miércoles que la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey contra el Celta de Vigo está "por decidir" después del 1-1 de la ida en Balaídos, aunque con una mínima ventaja para los suyos, por lo que ha asegurado que saldrán a ganar como si el partido fuera de Liga.

"Iago Aspas es un jugador extraordinario de un nivel enorme, no solo marca contra el Barça. Tiene capacidad para jugar por fuera y dentro, es un ganador nato y tiene un carácter que me encanta. Está en un gran momento de forma", se sinceró sobre el delantero celtiña.

Por otro lado, recordó que no ha logrado ganar una Copa como entrenador y, por ello, le da mucha importancia a este título. "No he ganado la Copa como entrenador, sí como jugador. Como entrenador jugué una final y la perdí contra el Barça, y me gustaría ganarla. Es un título más para el club y nos encantaría ganarla. Le doy muchísima importancia", aportó.