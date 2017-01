Valverde: "Me encantaría que el tridente viniera desenchufado del todo"

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, ha señalado la dificultad que tendrá la eliminatoria copera ante el FC Barcelona, con la disputa de la ida este jueves en San Mamés, pese a que el duelo llegue tras unas largas vacaciones de Navidad para un tridente blaugrana recién llegado a Barcelona y que espera que esté "desenchufado del todo" en Bilbao.

"Me encantaría que el tridente viniera desenchufado, pero del todo. No lo sé, no conozco a los jugadores ni cómo vuelven. Es una cuestión que debe decidir su entrenador. Son jugadores que resuelven el partido en una jugada aunque les estés dominando, en una jugada te hacen gol. Son peligrosos estando de vacaciones y aunque vengan el jueves por la mañana de celebrar algo", matizó en rueda de prensa.

Así, deberán medirse presumiblemente al tridente al completo y a un Barça que no quería ver a estas alturas de la competición. "La Copa siempre nos brinda oportunidades de este tipo. Siempre esperas enfrentarte a este tipo de rivales un poco más adelante pero es lo que tiene. Nos puede tocar un rival u otro, en este caso nos toca uno de los mejores, si no el mejor, y tenemos que plantar cara", avisó.

"La idea es intentar pasar, es difícil y el año pasado ya nos eliminaron, lo dimos todo y este año lo vamos a intentar otra vez. Es una oportunidad nueva, un reto que ya conocemos, ellos son favoritos, pero no hay nada escrito. Ellos nos obligan mucho por cómo juegan y porque tenemos que luchar para que no lleven el peso del partido. Estás obligado a dar el máximo. Luego te beneficia en el resto de los partidos", apuntó.

Además, tiene fresco que el año pasado pusieron en ciertos aprietos al Barça en la Copa y que les ganaron la Supercopa de España. "El año pasado la eliminatoria se decantó a su favor pero fue competida. En casa perdimos 1-2, estuvimos fuertes, y en la vuelta fuimos a plantar cara. La anterior eliminatoria fue la Supercopa. Sabemos que son el equipo favorito para pasar pero tendremos nuestras opciones", aseguró.

"Con el Barcelona no puedes andar con medias tintas, si vas a buscarle tienes que ir de verdad y si no meterte muy atrás. Si no, les dejas espacios y les dejas jugar. Hay veces que haciendo la presión nos ha ido bien y otras que nos han salvado la presión y hemos tenido problemas. Tenemos un estilo y debemos ser coherentes", apuntó sobre cómo saldrían al terreno de juego en cuanto a presión.

Por otro lado, reconoció que Beñat podría jugar. "Está bien, ha completado bien el entrenamiento y ayer también, más o menos. No sé si está para empezar, hay que tener precaución por la acumulación de partidos y porque será un partido fuerte. Ya veremos. Iñigo Lekue no ha entrenado, pensamos que no es mucho pero no queremos que sea más, pensando en que en nueve días tenemos cuatro partidos", manifestó.

En cuanto a Yeray, operado para extirparle un tumor en los testículos, aseguró que lo primordial es su salud y no cómo afecte su ausencia al equipo. "Lo hemos vivido primero con cierta sorpresa, fue un 'shock' escuchar la noticia y dársela al jugador. Reaccionó con mucha entereza. En cuanto al trastoque de planes pasa a segundo plano, lo más importante es la salud del jugador y que esté bien anímicamente para superar esto", se sinceró.