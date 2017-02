Valverde: "El favoritismo hay que reflejarlo en el campo, nos estamos jugando mucho"

El entrenador del Athletic Club de Bilbao, Ernesto Valverde, recalcó que la Europa League es "un aliciente" para ellos y por ello demandó mucha atención este jueves en la ida de los dieciseisavos de final del torneo ante el APOEL, frente al que deben "reflejar en el campo" el teórico favoritismo porque se están "jugando mucho" y deberán hacer "dos partidos muy fuertes".

"La verdad es que sí hay ganas de retomarla. Es un aliciente, el año pasado hicimos una buena competición y tenemos muchas ilusiones", admitió Valverde este miércoles en rueda de prensa previa al partido ante un rival al que calificó de "complicado".

El extremeño cree que llegan "bien" al choque. "Si vienes de ganar parece que estás mas animado y que tienes un punto más de confianza", apuntó. "En casa hemos mostrado buen nivel. Tenemos que saber que son 180 minutos y que allí nos espera un partido muy duro por lo que tenemos que intentar sacar un resultado positivo y que no nos marquen. Tenemos que saber que hay mucho en juego", comentó.

Preguntado por los partidos en casa en los que han tenido que remontar, reconoció que no les gusta "ir siempre a remolque" y que hay que tener en cuenta que los rivales tienen "sus valores y capacidades". "Las tenía el Deportivo y las tiene el APOEL", remarcó el 'Txingurri'.

"No lo vemos sencillo. El gran público piensa que la Liga española es superior a la chipriota y en teoría parece que somos favoritos, pero eso no nos importa, no nos consideramos favoritos, eso no garantiza nada salvo pasarte de frenada, tener demasiado confianza y nos estamos jugando mucho. El favorito tiene que reflejarlo en el campo, no en la sala de prensa", subrayó Valverde.

Además, el exjugador advirtió que, "por experiencia", los partidos en Chipre "no son fáciles". "Jugué dos veces y mi equipo nunca marcó. Son equipos que se mentalizan muy bien para jugar en casa y eso me hace ser precavido", confesó.

"He visto todos sus partidos de la fase de grupos y han jugado muy mentalizados. Han ganado cuatro partidos, los tres de casa y a Olympiacos allí, eso me da una idea de que no se van a echar para atrás. Tienen a Sotirius, jugadores por los costados rápidos y son peligrosísimos en la estrategia, le sacan mucho rendimiento. Lo que más me preocupa es que valoremos exactamente el rival y que se note en el campo el ambiente porque sé lo que allí nos espera y espero que ellos tengan la misma dificultad en San Mamés", aseveró el técnico extremeño.

Sobre el hecho de jugar la vuelta fuera, Valverde cree que "hace años era un factor más determinante, a pesar de que siempre hay una pequeña ventaja jugar la vuelta en casa". "Ellos hicieron una fase de clasificación brillante y nosotros no. Sabemos que debemos hacer dos partidos muy fuertes", puntualizó.

Finalmente, prefirió aparcar para después del partido valorar que ante el APOEL iguale en partidos en el banquillo del conjunto vizcaíno a Javier Clemente y tampoco entró en exceso a hablar sobre su renovación y las palabras del presidente Josu Urrutia, que lo vería con buenos ojos. "Me lo tomo con normalidad, ya lo veremos", zanjó.