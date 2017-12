Valverde: "Nos gustaría seguir en la línea de ganar allí"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado este viernes que acudirán al Santiago Bernabéu dispuestos a alargar la buena línea de resultados de las últimas temporadas en el Clásico como visitantes, pese a la dificultad que ello entrañan en un duelo que, no obstante, no ve decisivo de cara a la lucha por el título a estas alturas.

"Son estadísticas que seguramente dicen algo, analizadas con el tiempo. Pero de cara a mañana podemos hablar para la previa pero no sirve para el juego, no sabemos qué va a pasar. Nos gustaría seguir en la línea de ganar allí pero sabemos la dificultad que tiene", manifestó en rueda de prensa.

De cara a la clasificación, con 11 puntos de ventaja sobre los blancos pese a que estos tienen un partido menos, no cree que ni ganando se vaya a sentenciar LaLiga, pues ve a otros rivales demasiado cerca. "No puedes perder el tiempo en elucubrar qué pasaría si ganas, empatas o pierdes. Pase lo que pase en este partido quedará mucho para los dos equipos y todo por decidir", apuntó.

"De momento mañana no hemos ganado, tenemos al Atlético a 6 puntos y se podrían quedar a 3, y siempre hay excepciones. Es posible serla. Queremos avanzar en el día a día, afrontar el partido de mañana como si fuera el último para sacar los 3 puntos porque no hay nada escrito hasta el final", comentó sobre el hecho de que el campeón de invierno suele ganar el título.

Tampoco cree que esos puntos de ventaja les hagan ser favoritos para este Clásico impredecible. "No lo creo. Son partidos en que no importa ni la clasificación. Son partidos especiales y la diferencia de puntos no tiene tanta importancia por la tensión que hay. Juegan en casa, con jugadores potentes, no creo que haya favoritos para este partido", se sinceró.