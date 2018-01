Valverde: "No me gustaría que tocara el Real Madrid"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha comentado tras lograr el pase a los cuartos de final de la Copa del Rey, al ganar al Celta de Vigo en el Camp Nou (5-0, con 1-1 en la ida en Balaídos), que no le gustaría que en el sorteo de este viernes les tocara el Real Madrid, uno de los siete posibles rivales para los blaugranas.

"La verdad es que no me gustaría que tocara el Real Madrid, pero no voy a decir nada porque si dices que 'no' al final toca", comentó irónico en rueda de prensa tras el buen partido de su equipo ante el conjunto celtiña.