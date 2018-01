Valverde: "No hay que hacer la bola muy grande con Dembélé"

El técnico desvela que Yerry Mina no puede debutar todavía por el tránsfer

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha comentado este martes que desde la prensa o el entorno del club no se debe hacer "la bola muy grande" respecto a los problemas con las lesiones de Ousmane Dembélé ya que podría suceder que el jugador se los creyera y le mermara en su recuperación o a nivel mental de cara al futuro, mientras que ha confirmado que todavía no ha llegado el tránsfer de Yerry Mina.

"El problema de ahora de Dembélé no es ni de lejos lo anterior, no vamos a hacer la bola muy grande. Si empezamos a hablar de que el jugador tiene un problema se lo puedo acabar creyendo. Lo va a solventar, nuestra idea como va a ser un tiempo más corto es ayudarle para que se recupere pronto", comentó en rueda de prensa.

"No he hablado con Dembélé. La verdad es que viendo el partido no pensaba que tuviera una rotura o algo así, le vi más o menos terminar bien. Es lo que hay. Cuando un jugador tiene una lesión tan larga, las vueltas no son eso de empezar a jugar y ya está. Había jugado sobre todo trozos de partido, la idea para introducirle era eso y será así cuando se recupere", vaticinó.