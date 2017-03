Valverde: "No podemos jugar de tú a tú, así no tenemos nada que hacer"

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, ha señalado que este sábado contra el Real Madrid (16.15 horas) deben plantear un partido fuerte y duro con el que consigan que el rival esté incómodo en San Mamés y poder tener así posibilidades de ganar y seguir acercándose a la parte alta de la tabla, pues cree que si juegan "de tú a tú" no tendrán "nada que hacer".

"Jugar contra Madrid o Barça es un condicionante importante. No puedes compararte o jugar de tú a tú, y me refiero a que no podemos entrar en un juego de que ahora me haces una oportunidad tú y ahora te la hago yo, así no tenemos nada que hacer. Tenemos que golpear e intentar que el rival no nos golpee. Tenemos que hacer un partido difícil para el rival, lo hicimos en Anoeta. El camino es ese", aseguró en rueda de prensa.

Tampoco está convencido de que deban ejecutar una presión alta. "Apretarle al Madrid es diferente porque sus jugadores son diferentes. Pero el partido tienen que ser intenso, es a lo que nosotros nos va. Queremos estar cómodo, no queremos que lo estén ellos porque tienen recursos para ganarte", recordó.

"Tengo la sensación de que este partido es importante para ellos, cuando vienen aquí se lo toman muy en serio y vienen muy fuertes e intentarán dominar desde el principio. El año pasado nos dominaron, vamos a ver este año", manifestó sobre cómo cree que encara el partido el Real Madrid.

Ante un partido "clásico de LaLiga", confía en que sus jugadores estén fuertes y muy metidos en el duelo. "Ellos saben que aquí jugamos fuertes, que es un campo en el que es difícil ganar, y van a venir preparados porque saben que tienen que sacar muchos puntos parar poder ser campeones. Ahora van por delante y es un partido de enorme dificultad para nosotros", reconoció.

"Es diferente afrontar este partido después de una victoria como la de Anoeta. Es un partido importante, son tres puntos que nos llevarían un poco más arriba, recortaríamos distancia pero no superaríamos ninguna posición. Es un partido importante porque quedan 15 días de margen para afrontar un abril cargado de partidos", matizó al respecto.

Reconoció que deberán estar muy atentos al juego de estrategia de los blancos. "Tenemos que estar atentos a esas jugadas, el Madrid en estrategia es un equipo muy fuerte cuando están Ramos, Pepe, Varane, Bale, Cristiano, Benzema... y tienen muy buenos centradores. Estaremos atentos pero no es ninguna novedad, aunque ahora Ramos está marcando muchos goles", relativizó.

Preguntado por la posibilidad de que, con el regreso de Gareth Bale, juegue el galés de inicio junto a Cristiano Ronaldo y Karim Benzema, le restó importancia al hecho de si con ellos juegan mejor o peor. "Me inclino a que el debate está muy bien, pero mis debates los tengo yo en mi vestuario y tenemos debates internos sobre cómo jugar. Me parecen igual de los peligrosos los de Eibar o si juegan con estos tres, me parecen espectaculares. Si quiere jugar con alguno del filial no me importa", apuntó irónico.

Por otro lado, respondió atónito a la cuestión de si estaba más cerca de entrenar al FC Barcelona la próxima campaña. "Vaya pregunta, ¿no? Me he quedado así... No sé, es una pregunta muy directa. En cualquier caso, ¿qué tiene que ver que haya un club que decida lo que decida, con los demás? Que se hable me parece muy bien, pero no tiene nada que ver ni conmigo ni con el partido de mañana", asestó.

En cuanto a la convocatoria de Yeray con la Sub-21, lo celebró. "Es una buena noticia para nosotros, para el jugador es un reconocimiento al trabajo que está haciendo, y al nivel que estaba dando no me extraña la llamada en ningún caso, la esperábamos", aseguró. "No es que me sorprenda. Cuando llaman a los jugadores es bueno, refrenda el trabajo, pero el seleccionador tiene mucho donde elegir", señaló sobre no tener internacionales absolutos.