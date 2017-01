Vasiljevic: "Ha habido decisiones que nos han penalizado"

El entrenador de Osasuna, Petar Vasiljevic, ha asegurado que durante la derrota de su equipo en la visita del Sevilla (3-4) se dieron decisiones arbitrales que penalizaron a los suyos, ya que el colegiado principal señaló un fuera de juego inexistente de Rivière y una posible falta de Franco 'Mudo' Vázquez en el 2-3.

"No estoy satisfecho con las decisiones arbitrales, contra estas cosas, no podemos pelear y hay gente responsable que tiene que ver las imágenes del partido y valorar. Hoy ha habido decisiones que nos han penalizado pero Osasuna no se puede rendir nunca y no hay que bajar los brazos, debemos de continuar en la pelea", apuntó en la rueda de prensa posterior.

Pese a una derrota que "duele", el técnico rojillo destacó que Osasuna compitió "bien" y que sólo puede "felicitar a los jugadores" por "la actitud, la pelea y la lucha" en lo que es "el camino que hay que seguir". "Al intentar buscar mucho recorrido hay desgaste y esto nos está cortando y hay que trabajarlo", especificó.

"Por otro lado, me preocupa el tema de los goles que estamos encajando aunque lo que mandan son las victorias, sobre todo en casa. No hay que bajar la guardia, nunca debemos dejar de creer, ese es el mensaje", resaltó en referencia a los ocho goles encajados en los tres que ha disputado Osasuna desde que el serbio está al frente del banquillo pamplonés.