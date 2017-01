Víctor Sánchez del Amo: "No tenemos miedo al Barça, afrontamos el partido con máxima ilusión"

El entrenador del Real Betis Balompié, Víctor Sánchez del Amo, ha asegurado este viernes que ni su equipo ni la afición tienen miedo ni del FC Barcelona, próximo rival en LaLiga Santander, ni de ningún otro equipo, por lo que ha dejado claro que intentarán ganar a los blaugranas en el Benito Villamarín este domingo y poder seguir firmes en el objetivo de escalar posiciones en la clasificación.

"La afición del Betis no es miedosa, al contrario. No percibo eso para nada, todos los comentarios de los aficionados con los que me cruzo me demuestran todo lo contrario. No tienen miedo y nosotros tampoco, afrontamos el partido con la máxima ilusión", aseguró en rueda de prensa.

Así, señaló que es un "reto" para ellos medirse a un equipo con un potencial "tan grande". "Sus objetivos no son los nuestros, pero el objetivo para este partido es común, los tres puntos. Nuestra afición no tiene miedo para que intentemos eso", recalcó.

"Es un partido muy bonito porque es un reto apasionante. Estamos terminándolo de preparar con toda la ilusión porque sabemos que es una oportunidad para tener una noche muy bonita a la que dedicar nuestra atención. Son partidos que dan prestigio, no sé si es más difícil jugar contra Madrid o Barça, son dos equipos de primer nivel mundial", apuntó.

El madrileño negó, eso sí, que busquen ganar al Barça por el hecho de que se apriete la clasificación e, indirectamente, ayudar al Sevilla en la lucha por LaLiga. "No, lo que buscamos son 3 puntos que nos permitan adelantar puestos en la clasificación, que es lo que eremos. No vemos la implicación que pueda tener un resultado en el resto de rivales, no nos interesa", sentenció.

"Tenemos las mismas ganas que todos los partidos. Jugar en nuestro estadio ante nuestra afición es lo máxima contra cualquier rival. Hacer un partido redondo y brindar una gran victoria con el mayor número de goles posible es la máxima ilusión con la que afrontamos cada partido. Contra el Barcelona esa ilusión aumenta por la dificultad y el nivel del reto", reconoció.

Con esa ilusión intentarán avanzar en su objetivo para final de temporada, estar "lo más arriba posible". "Hay una segunda vuelta entera por jugar, lo mismo que ha pasado en la primera se puede dar en la segunda para equipos que se despisten. La motivación es que cada jornada nos permite disputar 3 puntos para avanzar puestos y acabar lo más arriba posible. Eso no significa que se renuncie a nada, la motivación es de lograr 3 puntos cada domingo", manifestó.

Y Víctor sabe cómo buscar las debilidades de los blaugranas. "Hay referencias en esta temporada de partidos en los que ha sufrido y no ha tenido resultados positivos. Vamos a tratar de ser uno de los equipos que les ponga las cosas difíciles y conseguir la victoria. Incluso con Messi no ganan siempre", señaló.

"Es indiscutible que Messi es de los mejores del mundo, no creo que tengamos que descubrir todas las cualidades y su potencial. Vamos a tratar de tener un alto rendimiento ofensivo con nuestro juego colectivo para evitar que las individualidades del Barça, Messi la máxima, tengan todo ese acierto que suelen tener", argumentó sobre el argentino.

Por otro lado, el preparador bético dejó abiertas las puertas al debut de Rubén Pardo y Tosca para esta jornada. "Llevan ambos dos entrenamientos acumulados sin ningún problema. Tosca vino con cansancio porque los últimos días antes del fichaje fueron ajetreados y no pudo descansar. Hemos tenido un poco de precaución con él pero ha completado sin problemas los entrenamientos. Entendemos que tanto él como Rubén están disponibles para ser alineados desde el inicio si lo consideramos oportuno", argumentó.