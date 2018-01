Vietto: "Llego con muchas ganas, mucho trabajo y sacrificio"

El argentino Luciano Vietto ha asegurado que llega al Valencia, en condición de cedido por el Atlético de Madrid hasta final de temporada, con "muchas ganar" y dispuesto a ofrecer "mucho trabajo y sacrificio" para que el equipo de Marcelino García Toral pueda "completar los objetivos" marcados a principio de la campaña.

Por último, Vietto reiteró la importancia de la charla que mantuvo con Marcelino. "La llamada del entrenador fue importante. Cuando me llamó hablamos un poco de todo, no solamente del fútbol; para mí es muy importante cuando se interesan no sólo por lo deportivo, sino por tu vida. Lo tuve un año, le conozco muy bien, él me conoce a mí, sé cómo trabaja. Estoy muy contento de volver a trabajar con él", concluyó.