El mediocentro Iosu Villar deja Sesiones AFE para fichar por la SD Leioa

El mediocentro Iosu Villar se ha convertido en el tercer jugador de Sesiones AFE, la iniciativa del sindicato para reintegrar al máximo número de futbolistas profesionales, que encuentra equipo tras fichar por la SD Leioa, de la Segunda División B.

El de Cangas do Morrazo tiene una dilatada trayectoria en esta categoría de bronce ya que jugó la temporada pasada en el Coruxo, a donde llegó procedente de la Cultural Leonesa.

"He disfrutado de una semana extraordinaria y me he sentido muy cómodo con todo el mundo que hace que esta iniciativa sea una maravilla. Ha sido un acierto total apuntarme y hoy estoy mucho mejor físicamente que cuando empezamos los entrenamientos", explicó el gallego en declaraciones facilitadas por AFE.