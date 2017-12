Villar: "Si el TAD llegase a adoptar mi destitución sería una injerencia gravísima a la RFEF"

Ángel María Villar salió al paso este viernes de una sanción de la que explica no dispone de "comunicación formal" por parte del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), que le destituye como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), como consecuencia de un procedimiento lleno de "irregularidades" que recurrirá de ser efectivo.

"Hasta el momento de la publicación de la presente nota de prensa no dispongo de ninguna comunicación formal del TAD sobre el particular. Son numerosas las presuntas injerencias e irregularidades cometidas por Lete para apartarme definitivamente de mi cargo. Entre otras se encuentra su solicitud de apertura de expediente disciplinario contra mí por haber abierto unas cuentas en las redes sociales y publicado una web durante el periodo de elecciones. Yo había solicitado autorización para realizarlas a la Comisión Electoral de la RFEF la cual me fue concedida", añade.