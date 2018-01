Villaverde: "La eliminatoria frente al Sevilla va a ser muy abierta y muy disputada"

El gerente del Atlético de Madrid, Clemente Villaverde, calificó la próxima eliminatoria de la Copa del Rey frente al Sevilla como "muy abierta y muy disputada", consideró que el regreso de Vitolo al Sánchez-Pizjuán tendrá la "misma trascendencia" para el cruce, y restó importancia a que la ida se juegue en el Wanda Metropolitano.

Este cruce copero supondrá también el regreso de Vitolo al estadio andaluz, aunque para Villaverde el duelo tendrá la "misma trascendencia". "Todo lo que se genere alrededor del partido seguro que no viene derivado de la actitud de los jugadores. Nosotros no vamos a alimentar nada que no sea lo que se derive del propio partido", reconoció.