Vitolo: "Vengo a jugar, ayudar, divertirme y sobre todo a ganar títulos"

El nuevo extremo del Atlético de Madrid, Víctor Machín 'Vitolo', ha explicado que llega al club con la idea de "jugar, ayudar y sobre todo ganar títulos", al tiempo que ha asegurado que se puede "adaptar muy bien" a lo que le pedirá Diego Pablo Simeone y ha mostrado sus ganas por jugar delante de "una afición muy caliente" como la del equipo rojiblanco.

El canario, que lucirá el dorsal 23 en esta nueva etapa, apuntó que ya sabe lo que se espera de él. "He hablado con el entrenador y me ha comentado lo que quiere de mí. Son cosas que me quedo para mí. Vengo aquí en parte por el 'mister' y me adapto muy bien a lo que quiere. Estoy motivado e ilusionado con este nuevo equipo. Ojalá que pueda devolverle la confianza al 'mister' en el campo, que es lo principal", deseó.