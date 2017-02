Vives: "El apoyo de esta Junta al entrenador va más allá de una hipotética eliminación"

El portavoz de la Junta Directiva del FC Barcelona, Josep Vives, ha asegurado este lunes que el apoyo de los directivos blaugranas a Luis Enrique Martínez va "más allá" de un resultado puntual o de una "hipotética eliminación" en los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Paris Saint-Germain, que tiene un claro 4-0 de ventaja tras el partido de ida, y ha retirado de este modo el apoyo de la Junta al asturiano y al equipo.

"Esto es un no parar, son 3 puntos básicos, vitales, que nos dan moral y nos empujan a los próximos objetivos. Ya pensamos en cómo ganar al Sporting. Esta Junta Directiva está muy orgullosa de este equipo, de los jugadores, entrenador y su cuerpo técnico. El apoyo de la Junta al entrenador va más allá de un resultado y de una hipotética eliminación", señaló en rueda de prensa.

La victoria ante el Atlético de Madrid en LaLiga Santander da alas al equipo y ensalza el discurso positivo de la Junta Directiva de cara a intentar dar la vuelta a la eliminatoria de 'Champions' frente a un PSG que fue muy superior al equipo blaugrana en la ida. Y es que ese triunfo que les mantiene vivos en la competición doméstica ayuda en el aspecto mental a afrontar lo que viene por delante.

"Sin duda se valora con gran satisfacción. El Calderón es un estadio muy difícil, el Atlético es un gran equipo y ha demostrado su carácter. Venía de ganar un partido importante en 'Champions', estaba el rival en forma, pero competimos muy bien, demostramos carácter y son 3 puntos importantísimos", comentó sobre el duelo ante los 'colchoneros' (1-2).

Por otro lado no aclaró si el club quiere fichar a un sustituto para el lesionado Aleix Vidal. "Expira el 3 de marzo el plazo del club para poder darle de baja, dado que es una lesión de larga duración. A partir de ese momento se abre plazo de 15 días para poder fichar. Ahora el club estudia si se reserva ese derecho, luego si se toma esa decisión habrá 15 días para que el club tenga de margan el fichar o no de fichar. Fichar no está asegurado", manifestó.