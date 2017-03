Voro: "Intentamos que el equipo compita y dé lo máximo"

El entrenador del Valencia CF, Salvador González 'Voro', ha asegurado, tras el empate de su equipo este sábado ante el Real Sporting de Gijón (1-1), que van a intentar que "el equipo compita y dé lo máximo" en las jornadas que restan de LaLiga Santander, y ha afirmado que el equipo "ha merecido más" ante los asturianos.

"Un equipo que en la segunda parte tiene un penalti y lleva el peso del partido y lo puede ganar... Cada partido es diferente. Nosotros intentamos que el equipo compita y de lo máximo. Intentamos competir siempre lo mejor que pueda el equipo; es verdad que hay factores de mentalidad y factores técnico-tácticos, no estamos contentos por el punto, porque el equipo ha merecido más. Vamos a intentar continuar salvando la temporada intentando no bajar e intentando quedar lo más arriba posible", señaló.

Además, afirmó que los objetivos de su equipo todavía "no están conseguidos" y recordó que aún quedan once partidos, y que "la realidad es la es". Además, añadió que están en una situación mejor pero deben "seguir remando". "Los objetivos no están todavía conseguidos, quedan once partidos. Tenemos que analizar toda la temporada, por dónde venimos y la situación en la que estamos. Todos esperábamos más pero la realidad es la que es. Estamos en una situación mejor pero tenemos que seguir remando"

"Para mí no es nada vergonzante, un equipo que viene de donde viene... Yo no quiero defender a nadie, yo hablo de realidad, hablo de lo que veo. Hoy el equipo de la segunda parte ha dado la cara. Hemos tenido que luchar contra un marcador adverso, hemos tenido ocasiones y al final nos ha dado para empatar. La gente es soberana y puede decir lo que crea conveniente", afirmó sobre los pañuelos al viento que se vieron con el pitido final.

El técnico valencianista admitió que la primera parte fue "igualada" y que no estuvieron bien, aunque aseguró que mejoraron en la segunda parte, en la que "el equipo ha buscado el partido" y tuvo las "mejores ocasiones", como la del gol del empate de Munir.

"Yo creo que dentro de una primera parte igualada donde no hemos estado bien en la segunda parte hemos estado mejor y el equipo ha buscado el partido, las mejores ocasiones han sido nuestras. El partido se nos ha complicado en una acción aislada, pero el equipo ha buscado el ganar", subrayó.

"Lo que es complicado es que un equipo que no ha estado bien es que se lance y de repente comience a ganar todos los partidos. Hemos tenido partidos buenos y partidos muy malos, el equipo está intentando ganar todos los partidos posibles, no tengo un medidor de actitud, los partidos no solo se ganan por actitud, hay muchos más factores", explicó.

Además, comentó que intentan que el equipo mejore y "que salga de la situación en la que estaba". "Vamos a competir todos los partidos con la mayor dignidad posible, he hablado con los futbolistas que tenemos que dar la cara. Un error no es no dar la cara. Si comparas que hemos ganado al Madrid y hemos empatado con el Sporting, pero el fútbol es así, cada partido es diferente", declaró.