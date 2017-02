Voro pide "comunión" en Mestalla para "caminar juntos"

El entrenador del Valencia, Salvador González, 'Voro', ha pedido comunión entre aficionados y equipo para "caminar juntos" en Mestalla, porque ve que el equipo quiere salir de esa "posición difícil", todo ello antes de medirse este domingo con el Athletic (16.15 horas) en el partido correspondiente a la vigésima tercera jornada de LaLiga Santander.

"El aficionado está preocupado y una forma de empezar a caminar todos juntos para salvarnos pasa por hacer de esa comunión un punto fuerte. La realidad es que estamos en una posición difícil y la forma de subir es ganar partidos. Hay que caminar juntos en Mestalla, jugadores, equipo y la gente. Veo que el equipo quiere, pero a veces las cosas salen y no salen. Ese aliento es fundamental", afirmó en la rueda de prensa previa al choque.

Asimismo, entiende que el aficionado esté "decepcionado" porque el equipo "no está cumpliendo" expectativas, pero quiso transmitir que es necesario ese apoyo desde la grada para que el jugador "se sienta con más confianza". "El equipo llega muy bien, responsabilizado, para competir bien. Hemos tenido el problema de Gayà y no está. Hemos trabajado fenomenal y vamos a competir y dar todo para ganar. Vamos a pelear al 100 por cien y esperemos que los tres puntos se queden en Mestalla", añadió.

El técnico valenciano se mostró preocupado antes de recibir a un Athletic con "mecanismos muy definidos" y que trabaja "muy bien" la estrategia. "Presiona, tiene intensidad, compite bien y tendremos que dar el 120 por ciento para ganarles", dijo, así como señaló que no calificaría este partido de "vida o muerte" porque no pueden pensar "más allá del siguiente partido".

"No sé los partidos que Zaza tiene que jugar, ni el club me ha transmitido nada. Zaza va a jugar. Orellana jugó detrás del punta la semana pasada, es versátil. Lo importante es que tengamos a muchos disponibles. Elegiremos lo mejor para mañana y tener diferentes alternativas siempre es positivo", agregó.

De Valverde aseguró que aprende "de todo" y que es "una persona extraordinaria y gran entrenador". "Voy a tener un amigo en el otro banquillo, cada uno va a pelear por lo suyo. El Athletic con Valverde está haciendo muy buenas campañas. Pita el árbitro y cada uno va a lo suyo", apuntó.

"Estoy contento con todos porque están trabajando bien. Es difícil elegir. Santos se ha quedado fuera y fue titular. No pueden jugar todos, tienes que elegir lo mejor, les he dicho que tienen que trabajar, estar preparados, nos llega un calendario muy cargado y todos tienen que estar preparados para aporta ese 100 por cien que sabemos que tienen", subrayó.

Según el preparador 'che', Zaza está "deseoso" y "físicamente" recuperado. "Es fundamental su experiencia y sus goles. Confiamos en él, ha trabajado bien, es alegre, quiere trabajar y aportar lo máximo. Va a hacer un buen partido", dijo.

"Si cuentas los últimos partidos, en el último con 10 pocas opciones tuvimos. En el último nos faltó último pase. No hay problema, el equipo ha visto portería y encajado goles en otras ocasiones. Si te tapas la cabeza, se te ven los pies y al revés. Lo veo como circunstancias. No pensamos en eso, no es problema", sentenció en referencia a la sequía goleadora de su equipo.