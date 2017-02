Voro: "Tenemos que conseguir que Mestalla sea un campo difícil para los rivales"

El entrenador del Valencia CF, Salvador González 'Voro', dijo este viernes que tienen que "conseguir que Mestalla sea un campo difícil para los rivales", y la primera oportunidad de hacerse fuertes en casa la tendrán este sábado frente al Eibar (20.45 horas) en partido de Liga, donde solo han perdido en uno de los cuatro partidos disputados en lo que va de año, el último contra Las Palmas.

"El partido es muy importante. El día del Espanyol decíamos que era fundamental que el equipo en casa recuperara la senda de ganar partidos. Pues bueno, se consiguió y ahora tenemos otra oportunidad en casa de seguir sumando. Yo creo que tenemos que conseguir entre todos que Mestalla sea un campo difícil para los rivales", dijo el técnico en sala de prensa.

Voro comentó sobre el encuentro ante los armeros que no será "fácil" porque al Eibar "es muy complicado hacerle daño". "Por supuesto que no es fácil. Tenemos un rival importante que tiene muy bien definida su estructura como equipo y que trabaja como tal. Es un equipo al que es muy complicado hacerle daño, porque saben cuales son sus puntos fuertes y los explotan al máximo. Espero a un rival que defienda bien y que presione arriba. Si están en la tabla con 29 puntos es por algo. Hacen muchas cosas bien", afirmó.

Respecto a los jugadores que alineará frente al conjunto vasco, ha confesado que cuenta tanto con Orellana como con Zaza, aunque en el caso del segundo no ha decidido si va a jugar. "Orellana ha entrenado bien. Tenemos muchas bajas en la zona de arriba, por lo tanto contamos con él. Zaza ha mejorado mucho, es un jugador que se mata en cada entrenamiento. Físicamente necesita estar al 100% para poder llevar al máximo sus cualidades. Vamos a decidir mañana, pero también contamos con él", dijo.

Aún no ha decidido la alineación que pondrá para el encuentro, pero no descarta el 4-4-2. "Hay que competir con lo que nos de más garantías. Para jugar con 4-4-2 tienes que tener los jugadores adecuados para hacerla y tienes que tener un equilibrio no solo arriba, sino en el medio campo. No lo descarto, pero en estos momentos buscamos más que el equipo tenga equilibrio", indicó.

Voro no quiere que la derrota frente a Las Palmas afecte al buen rendimiento que están ofreciendo en LaLiga en lo que va de año. "Una derrota no viene bien a nadie, pero veníamos de dos partidos ganados y uno empatado. El partido lo competimos bien y al final nos penalizaron mucho los aciertos del rival y lo más importante a destacar es que nosotros estuvimos siempre dentro y competimos bien. Una derrota siempre afecta, pero también es un motivo más para revertir la situación", afirmó.

El valenciano comentó también las sanciones que afectarán a Nani, Munir y Dani Parejo y que les imposibilitarán disputar la próxima cita liguera. "Las circunstancias nos han llevado a que se hayan centralizado las bajas por sanción en un línea muy importante del equipo. Enzo Pérez no va a estar, porque no se ha podido recuperar. Pero yo no hablaría de bajas. Estoy seguro de que la gente que salga mañana lo va a dar todo".

MERCADO DE INVIERNO

"Estoy contento con el equipo que se ha quedado tras el mercado de fichajes. Lo dije en su momento; la gente que está aquí, cuento con ella y ese ha sido mi discurso siempre. Hemos reforzado la parte de arriba, que era bastante prioritaria. Con la llegada de Orellana, que es un jugador polivalente, cubrimos diferentes puestos en ataque. Estoy satisfecho. Yo creo que vamos a mejorar", afirmó.

"Respecto al horario del partido contra el Madrid, pienso que a las siete de la tarde un día laborable no es buena hora para que la gente pueda ir. Entiendo que otro horario sería mejor, pero las circunstancias son las que son", concluyó Voro.