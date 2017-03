Voro: "El objetivo es seguir la racha y encadenar cuatro victorias en casa"

El entrenador del Valencia CF, Salvador González 'Voro', ha señalado este viernes antes del partido contra el Sporting que su intención es ganar para alargar la racha de tres victorias consecutivas en casa, ante Leganés, Real Madrid y Athletic Club, y poder sellar cuanto antes el objetivo de la permanencia para poder intentar mirar más arriba.

"El objetivo es ganar mañana y hacer las cosas bien para que esto siga. Tenemos el factor campo, los últimos tres partidos en casa los hemos ganado. No tenemos otra misión que ganar, trabajar y no desesperarse. El objetivo es seguir la racha y encadenar cuatro victorias en casa", aseguró en rueda de prensa.

Además, a largo plazo quieren dejar atrás un descenso que sí ocupa el Sporting. "El objetivo no se ha cumplido, lo tenemos más fácil pero no se ha conseguido aunque estemos mejor. Ahora estamos a 10 puntos del descenso, pero no lo hemos conseguido. Nos tenemos que mirar en mañana, unos puntos importantísimos para dar un paso más en la clasificación", manifestó.

"Todo lo que está por conseguir, no se ha conseguido. No miramos más allá, todo lo que pueda salir de planificaciones, pues tenemos un presente por delante. Vamos al día a día, semana a semana, a los nombres de incorporaciones no le hago ningún caso", señaló en este sentido Voro, muy concienciado en no dar lugar a la derrota.

Y es que el Sporting ya asaltó Mestalla el año pasado (0-1) y llega en serios problemas pero dispuesto a dar la campanada. "Me preocupa el rival pero nos tenemos que mirar a nosotros mismos. Si conseguimos el nivel que el equipo ha dado sobre todo en casa últimamente podemos tener muchas opciones de ganarlo", relativizó.

"El Sporting viene necesitado, es ordenado y juega a fútbol. Últimamente ha merecido más puntos por juego de los que tiene y no va a ser fácil. No vamos a pensar que por la posición que ocupa el Sporting va a ser fácil", dejó claro el técnico valencianista.

De ahí que fuera tajante respecto a la actitud de sus jugadores. "Si el equipo mañana no va a tope, en un partido en casa donde podemos dar un salto cualitativo, de confianza, de puntos, de una realidad evidente, nos podemos ir a casa todos. Al equipo mínimo hay que pedirle eso. El partido ante el Atlético fue malo, nos superaron en todos los sentidos", recordó.

"Hoy día ganar a cualquier equipo no es fácil y menos fuera de casa. Desde que estoy aquí el equipo ha hecho buenos partidos, ha tenido buenos y malos resultados pero hemos recuperado un equilibrio que no había antes. Tenemos que seguir adelante en casa, pero los puntos valen igual en todos los sitios", concluyó.

Por otro lado, señaló haberse escrito con su anterior compañero en el club, el entrenador Unai Emery, tras su derrota frente al Barcelona. "Nos hemos cruzado mensajes, el PSG jugó un gran partido en París y el Barça en Barcelona. El fútbol es así de grande, también así de trágico. Cuando te cae la moneda del otro sentido ves lo jodido que es el fútbol", asestó.