Voro: "A perro flaco todo son pulgas"

El entrenador del Valencia CF Salvador González, Voro, lamentó la goleada encajada este martes ante el Celta de Vigo (1-4) en el partido de ida de octavos de final de la Copa del Rey y recordó que "a perro flaco todo son pulgas".

"Conforme está el equipo, si con las primeras tres acciones te marcan tres goles, es una losa para competir el resto del partido. La situación es difícil pero los únicos que la podemos sacar somos los que estamos aquí. A partir de mañana tenemos que pensar ya en Osasuna", valoró Voro.

"He visto en los jugadores que han querido, es difícil explicarlo pero es la realidad. Las circunstancias nos han penalizado de una forma grave y trágica. Yo estoy a disposición del club y me han transmitido confianza. Me siento capacitado para poder ayudar, junto con los futbolistas, a sacar esto adelante", añadió el técnico interino.

Además, Voro recordó que afrontaron el choque "con las mejores armas" que tenían. "A perro flaco todo son pulgas. Es una desgracia pero también una realidad. Los jugadores están abatidos por la situación. Mañana hay que salir a trabajar dignamente, a esforzarse. No podemos aplazar los partidos, tenemos que competirlos. Creo que esta plantilla puede ofrecer más rendimiento", espetó.

"LOS JUGADORES NO SON LOS ÚNICOS CULPABLES"

"Desde el conocimiento, no vendiendo humo, los jugadores no son los únicos culpables. Es una defensa que hago de ellos, es difícil que el aficionado lo entienda, pero también tiene que entender las precarias situaciones que hemos afrontado por ejemplo en este partido", agregó el preparador 'che'.

"El fútbol es muy bonito cuando se gana pero muy jodido en estas situaciones, pero hay que afrontarlas e ir de cara a por ellas", sentenció el entrenador valencianista.