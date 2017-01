Voro: "Nos ocupa salvarnos del descenso y lo podemos hacer"

El entrenador del Valencia CF, Salvador González 'Voro', ha asegurado este miércoles que están centrados en el objetivo de evitar el descenso en LaLiga y ha señalado que está "convencido" de que pueden lograrlo con trabajo y haciéndose fuertes como grupo, mientras que de cara al partido de Copa del Rey ha reconocido que la prioridad es el próximo encuentro de la competición doméstica tras la amplia derrota de la ida.

"He vivido en muchos vestuarios situaciones buenas, mala so regulares. Lo que nos ocupa es salvarnos del descenso, quedan muchas jornadas y lo podemos hacer, estoy convencido y no es un brindis al sol. Al final no te acompaña el resultado al esfuerzo, que es ganar. Este equipo cuando vea la luz va a seguir creciendo, no tenga dudas", manifestó en rueda de prensa.

Con el 1-4 encajado en Mestalla ante el Celta de Vigo parece claro que en Valencia ya no creen en la Copa del Rey, y Voro lo confirmó ante los medios. "Nuestro objetivo es evitar el descenso y lo más importante es el partido del domingo. Mañana llevamos un resultado muy adverso y es una oportunidad para seguir creciendo y que haya jugadores que tengan sus minutos", señaló respecto al partido en Balaídos.

"Queda mucha Liga, quedan 22 partidos que son muchos. No vamos a distorsionarnos con el objetivo, lo tenemos claro y sabemos qué hacer para salir adelante y todo el mundo tiene que colaborar en ese objetivo. A la afición poco le podemos pedir, la situación los últimos meses es complicada, no le estamos dando ninguna alegría pero la afición del Valencia es fiel y el equipo necesita que esté a su lado", argumentó.

Por otro lado, en cuanto a la confirmación de que seguirá en el banquillo hasta final de temporada, señaló que no cambia nada. "El club confirma lo que ya se había dicho, es seguir con la misma responsabilidad que el primer día. Estoy contento con el contrato, que es confidencial. No ha cambiado nada y lo importante es que el club confía en mí, para mí es una responsabilidad y estoy seguro de que lo vamos a conseguir", reiteró.

"Todas las veces se me he dicho un plazo, esta vez es hasta el final. Yo ya sabía esto, al final se resume con la confirmación de ayer que parece que arranca ayer pero no es así. Esto es un paso al frente, tengo claro y soy optimista de que al final vamos a sacar juntos esto adelante. Pienso que puedo echar una mano con toda la sinceridad y franqueza del mundo", comentó sobre el por qué de verse ahora sí como entrenador y no como delegado, su anterior cargo.

En cuanto al 3-3 contra el colista Osasuna, lamentó no haber cerrado antes el partido. "Al final fue una desilusión pero nos debemos quedar con las cosas positivas, el equipo tuvo la victoria casi en la mano. Debemos saber que es un paso adelante, un punto más, el final fue una decepción pero el equipo se debe volver a levantar y competir para conseguir los puntos que necesitamos en LaLiga", manifestó.

Por otro lado, lamentó las palabras de Mario Suárez en cuanto a que había jugado de central porque otro compañero se había negado. "He estado hablando con Mario. Él ha hablado con el vestuario, qué había querido decir. Para mí es un error y él se ha disculpado. No hay que darle más recorrido a esto, no tenemos que pararnos en estas cosas que no nos ayudan", lamentó.

De cara al mercado de fichajes dejó claro que busca un delantero. "Simone Zaza es una opción real, pero las cosas llevan su tiempo, hay dos clubes y un jugador. No sé con qué margen se puede traer al jugador pero el club sigue trabajando y vamos a intentar que si tiene que venir venga cuanto antes y ayude", apuntó.

"Ayer estuve con Alexanko y el 'staff' de la secretaría técnica y estuvimos hablando sobre lo más necesario. Saben lo que pienso y buscan la mejor opción para reforzar, la idea es incorporar un delantero. El mercado de invierno es difícil y sólo traeremos a un jugador que estemos convencidos de que va a ayudar", reiteró al respecto.