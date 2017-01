Voro: "El club me ha transmitido total confianza sin plazo ni condición"

El entrenador del Valencia CF, Salvador González 'Voro', ha asegurado este lunes tras serle comunicado el viernes que tomaba de nuevo las riendas del equipo, tras la renuncia de Cesare Prandelli, que tiene la "total confianza" del club y sus dirigentes y que, a diferencia de otros periodos de entrenador interino, no le han puesto "plazo ni condición".

"El club me dijo que el entrenador había dimitido y que iba a ser el entrenador, me ofreció toda la confianza y a diferencia de otras situaciones, cuando han dicho que era para uno o dos partidos o para tres días, esta vez el club me ha transmitido total confianza y sin ningún plazo ni condición", aseguró en rueda de prensa.

Para Voro es un "motivo de orgullo" que en un momento complicado el Valencia CF haya pensado de nuevo en él. "Es un orgullo y es una responsabilidad que asumo, como otras veces, porque creo que puedo aportar algo de solución. Si no, hubiera dicho 'no' en un primer momento. Asumo la situación del club, intentaré trabajar para mejorar y para competir y no hay otra", señaló.

"Antes siempre se me habían marcados plazos y pasos, porque el club tenía otros planes. Ahora me han dado toda su confianza, para mí es un orgullo. Es lo que cambia en esta situación, no me voy a poner plazos y ya se verá (su continuidad), pero lo que sea será lo mejor y pensando en la entidad", recalcó.

Además, aseguró que la presidenta, Lay Hoon Chan, y el club ponen "todos los medios para que la cosa funcione". "Buscan soluciones y están preocupados, como nosotros. Lo veo y lo palpo, no es 'postureo'. La situación se ha complicado, ha dimitido el entrenador y sus razones tendrá, ahí no voy a entrar. Los acontecimientos han llegado así y hay que afrontarlos a pecho descubierto, con trabajo", reconoció.

Preocupado por la situación anímica del vestuario, y sin querer hablar de refuerzos o salidas más allá de confirmar su confianza en Dani Parejo, aseguró que la plantilla es "mejor de lo que los resultados dicen". "Hay dinámicas que no puedes cambiar y no se consigue dar con la solución. Tenemos una plantilla que puede dar un rendimiento superior al que está dando, pero la culpa no la tienen únicamente los jugadores, sino todos. Tenemos plantilla para competir y para poder salir de esta situación", manifestó.

Voro, que ya fue entrenador tras la marcha de Pako Ayestarán y hasta la llegada de Cesare Prandelli, coge ahora al equipo en una situación "difícil". "Después de los primeros cuatro partidos las expectativas no se había cumplido. Ahora el escenario es parecido, con matices, el problema es que quedan menos partidos y la situación es más complicada en cuanto a situación, que es difícil", se sinceró.

Y es que ya no por la dimisión sino por los resultados, ve a los jugadores algo tocados. "Hay jugadores que estuvieron el año pasado que fue nefasto, se van acumulando esas situaciones y el equipo es consciente de lo que sucede, no está alejado de la realidad. Saben que depende de ellos e intentar mentalmente tener la cabeza lo más libre posible", apuntó.

Su primer partido será el de la ida de los octavos de final de Copa del Rey ante el Celta, y quiere un buen resultado. "Hay que competir con las máximas garantías. El primer paso es ganar, el resultado al trabajo. Ha habido partidos en los que el equipo ha hecho mucho por ganar y ha perdido, un continuo 'sin salir' de la situación que nos ha llevado a esto", apuntó.

"Hay que luchar para dar una buena imagen, sacar buen resultad y competir dignamente. En mi cabeza está este partido, lo demás se valorará cuando toque, pero destaco la total confianza que me han dado. Hay que competir contra un buen rival pese a las bajas. Hay que intentar sacar un buen resultado porque lo que sucede en el terreno de juego es el primer paso para solucionar todos los problemas", concluyó.

No obstante, tendrá bajas de importancia sobre todo en defensa, con cuatro centrales ausentes. "Es complicado afrontar un partido con esta necesidad. Queremos dar buena imagen y ganar, necesitamos eso como el comer. No tener a los cuatro defensas es una situación muy triste, vamos a tener que adaptar jugadores y tenemos a gente del filial. Lo más importante es que la gente salga convencida a dar su cien por cien", manifestó.