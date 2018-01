Wenger: "Alexis negocia con el United, pero tiene que venir Mkhitaryan"

El entrenador del Arsenal, Arséne Wenger, reconoció en la rueda de prensa posterior al partido ante el Crystal Palace que la salida de Alexis Sánchez rumbo a Manchester es inminente, aunque condicionó ésta al 'cambio de cromos' que supondría la llegada de Henrikh Mkhitaryan al Emirates.

"Hoy Alexis no estuvo porque estaba viajando al norte para negociar con el Manchester United", confesó el francés. "Espero que el traspaso se cierre. No lo puedo anunciar. Tanto si sale como si no, lo sabréis en las próximas 48 horas. Si queréis apostar, yo diría que va a salir", añadió.