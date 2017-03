Wenger niega cualquier vinculación al Barça: "No busco trabajo en otros clubes"

El entrenador del Arsenal, Arsène Wenger, ha declinado estar vinculado con el FC Barcelona para ocupar el banquillo del equipo blaugrana la próxima temporada, una vez que Luis Enrique Martínez ha anunciado su marcha a final de esta campaña, y ha asegurado que su preferencia es seguir en el club londinense y renovar su contrato.

"No, mi preferencia es siempre la misma, seguirá siendo igual. He estado aquí 20 años y he tenido varias veces la oportunidad de salir. No tengo que convenceros de que mi preferencia siempre ha sido el Arsenal", aseguró Wenger a los medios.

En este sentido, reiteró que no está buscando nuevos destinos. "No busco trabajo en otros clubes o trabajos de otra gente. Estoy centrado en alcanzar otro nivel e intentar mejorar. Los entrenadores competentes siempre intentan ser mejores, reinventarse a sí mismos", comentó.

Según medios ingleses, Wenger está entre los candidatos a ocupar el banquillo blaugrana la próxima temporada, en una lista en la que meten a Jorge Sampaoli (Sevilla FC), Ernesto Valverde (Athletic Club) o a los integrantes de la Premier Mauricio Pochettino (Tottenham) o Ronald Koeman (Everton).