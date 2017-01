Wenger: "Los que no me quieren pensarán que cualquier sentencia será indulgente, querrían verme en la cárcel"

El entrenador del Arsenal, Arsene Wenger, ha declarado este lunes que todos aquellos que no le quieren pensarán que la sanción de cuatro partidos y una multa de 25.000 libras por empujar al cuarto árbitro en el Arsenal-Burnley (2-1) será una "sentencia demasiado indulgente" y que no estarían satisfechos ni aunque lo metieran en la "cárcel".

"Para aquellos que no me quieren, cualquier sentencia será demasiado indulgente y les gustaría ponerme en la cárcel en mitad del invierno sin nada", dijo Wenger ante los medios británicos.

Además, reiteró las palabras que dijo tras el encuentro, correspondiente a la vigésimo segunda jornada de Premier League. "Mi reacción (a la sanción) es la misma que dije después del partido. No quiero que se vuelva a dar esta situación. No voy a juzgar lo que dice el juez. No hay necesidad de volver sobre esto", agregó.