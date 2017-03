Xabi Alonso: "He tenido la suerte de jugar en el mejor equipo de Inglaterra, de España y de Alemania"

El centrocampista del Bayern de Múnich Xabi Alonso, quien se retirará del fútbol profesional cuando acabe la presente temporada, ha reconocido ser un "afortunado" por haber jugado en los clubes más importantes de Inglaterra, España y Alemania, una carrera que "nunca hubiese soñado" pero que se ha ganado "estando en el lugar correcto en el momento oportuno".

"En mi opinión, he jugado en el mejor equipo de Inglaterra, el mejor equipo de España y el mejor equipo de Alemania. Es lo que quería tener: una buena carrera. He jugado con grandes futbolistas y he trabajado con magníficos entrenadores, aprendiendo mucho de todos ellos", explicó el tolosarra en declaraciones al medio inglés 'Liverpool Echo'.

"He tenido la suerte de estar en grandes equipos, desde mi club natal (Real Sociedad) -con un paso por el Eibar- a Liverpool, Real Madrid o Bayern de Múnich", mencionó Alonso sobre sus 18 años como futbolista profesional, a los que pondrá punto y final cuando concluya la presente temporada.

Tras florecer futbolísticamente en la Liga española de la mano de la Real Sociedad (1999-2004), el centrocampista vasco firmó en el verano de 2004 por el Liverpool de Rafa Benítez, conquistando en su primer año la 'Champions League' ante el AC Milan, a la que se sumó la FA Cup la temporada siguiente.

El ex internacional español reconoce que sigue sintiéndose "muy apegado" al club de Merseyside. "El Liverpool sigue siendo una gran parte de mi vida y siempre lo será aunque no esté allí", destacó sobre sus cinco campañas en Anfield, en las que disputó un total de 2010 encuentros con el conjunto 'red'.

"He sido un afortunado, pero me he ganado esa suerte. He estado en el lugar correcto en el momento oportuno unas cuantas veces. Nunca hubiera soñado tener una carrera tan grande como esta. Me encanta el fútbol y esto ha sido como una gran aventura", afirmó el actual futbolista del Bayern, donde llegó hace tres años procedente del Real Madrid (2009-2015).