Xavi Torres, sobre el 'caso Osasuna': "No tengo absolutamente nada que ver"

El jugador del Real Sporting de Gijón Xavi Torres confesó este martes que le "duele" estar imputado por una denuncia de un posible amaño de partidos en la temporada 2013-14, cuando vestía la elástica del Real Betis, y afirmó que él no tiene "absolutamente nada que ver" con ese asunto y espera "que llegue pronto el juicio" para que se sepa "la verdad".

"Duele sobre todo por mí, por mi familia, por cosas que obviamente no corresponden con la realidad. Tengo que esperar. Para mí lo más importante es que llegue pronto ese juicio para que todo el mundo vea que yo no tengo absolutamente nada que ver. Llevo muchos años como profesional y nunca se me va a poder tachar de eso y más en una temporada que yo no tenía ficha ni desde diciembre que me rompí el tendón de Aquiles. Espero que salga pronto la verdad de todo eso y yo ya me quedo mucho más tranquilo", afirmó en la sala de prensa de Mareo.

Xavi Torres cree que la Liga española "ha sido siempre ejemplar en todo" y se siente "apoyado por el club, el entrenador y los jugadores" porque, dice, le conocen. "Son temas que es mejor no darles mucha importancia. Jode ver que tu nombre está tachado en cosas de esas y más en una Liga como la española, que ha sido siempre ejemplar en todo. Me siento muy apoyado por el club, el entrenador y los compañeros porque me conocen. Me tienen que apoyar como yo apoyaría a otro compañero si yo realmente lo conozco y sé cómo es", manifestó.

Por su parte, cuestionado por el momento de su actual equipo, Torres cree que la victoria de hace dos semanas contra el Leganés les vino "muy bien". "Necesitábamos ese plus para volver a estar todos un pelín más tranquilos, entre comillas. Estamos todos bien y el vestuario es consciente de lo que nos estamos jugando. Estamos todos confiados en que, con la dinámica que estamos llevando, se va a sacar sí o sí", dijo.

El de Jávea cree que la afición estuvo "de diez" en el choque frente al Atlético, y añadió que fue "una pena" que los rojiblancos anotaran el segundo gol, que abriría la senda para el definitivo 1-4. "La afición estuvo de diez, era increíble cómo estaban apoyando. Fue una pena que una virtud suya causara el segundo gol del Atlético de Madrid, pero fue un partido para sacar muchas conclusiones positivas. Lo más importante de este domingo es que se vuelva a repetir el nivel que se vio en los 80 minutos", apuntó.

La próxima cita liguera que afronta el Sporting será este domingo en casa, donde reciben al Celta de Vigo (18.30 horas). El equipo gallego, por su parte, jugará este jueves frente al Shakhtar Donetsk la vuelta de los dieciseisavos de final de la Europa League. "Está claro que ellos tienen un partido muy importante. Tienen que remontar esa eliminatoria y ojalá vengan lo más cansados posible. Pero nosotros solo nos centramos en nosotros y en preparar este partido como una auténtica final", dijo.

"En Primera División ningún rival es fácil y ya empieza a haber enfrentamientos directos entre equipos que se están jugando algo. Solo tenemos que pensar en nosotros, en seguir haciendo las cosas que estamos haciendo. Desde que llegó el nuevo entrenador se han visto partidos buenos del Sporting, salvo el del Alavés, que no salió como esperábamos", manifestó el centrocampista respecto a la llegada de Rubi al club.