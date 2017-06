Yaya Touré renueva con el Manchester City por una temporada

El centrocampista costamarfileño del Manchester City, Yaya Touré, ha ampliado este jueves su vinculación con el conjunto 'citizen' por una temporada, cumpliendo así su octava campaña como jugador celeste tras dejar atrás su problema personal con Pep Guardiola, lo que le mantuvo fuera del equipo durante la primera parte del curso.

"Estoy muy contento. Tengo mucha suerte de formar parte de un gran club con grandes jugadores a mi alrededor que me están ayudando para alcanzar mis metas. Me dije a mí mismo que mi camino en el City no había acabado y cuando recibí la llamada de Txiki Begiristain y hablé con el entrenador me quedé realmente encantado", indicó Touré en un comunicado emitido este jueves por el club inglés.