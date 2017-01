Zaza: "Pensaba que era petición expresa de Prandelli, pero el Valencia dijo que me quería y que confiaba en mí"

El delantero italiano Simone Zaza se mostró feliz de su fichaje por el Valencia hasta final de esta temporada, asegurando que pensaba que era "una petición expresa" de Cesare Prandelli, pero que cuando este decidió marcharse, el club se puso en contacto con él para decirle que le "quería" y que "confiaba" en él.

"Sabía del interés del Valencia y que Prandelli me quería, pero en el momento que se fue el entrenador pensaba probablemente que era una petición expresa del técnico; pero después, esa misma noche, me llamó el Valencia y me dijo que me quería y que confiaba en mí", expresó Zaza en declaraciones en su presentación recogidas por la web del club.

El delantero, cedido por la Juventus, indicó que conocía el interés del conjunto 'che' "desde hace mucho tiempo" y que al ver que no jugaba en Inglaterra empezó "la negociación". "No se pasa por un buen momento en el equipo, pero tenía ganas de venir aquí y jugar", admitió.

"Prandelli me dijo la verdad, que era una situación difícil pero que el equipo estaba fuerte", prosiguió el exjugador de la Juventus, al que le "gusta" su nueva ciudad y que reconoce que es "normal" que la afición valencianista sea "muy exigente". "Cuando un equipo va mal todas las aficiones están enfadadas. Sabía antes de fichar de la situación del equipo pero confío en mí, en mi equipo y en el club y hay muchos jugadores fuertes y podemos hacerlo bien", agregó al respecto.

Zaza confesó que ha hablado con compatriotas que han jugado en el Valencia como Carboni, Di Vaio y Corradi, que le aconsejaron venir, al igual que Álvaro Morata, con el que coincidió en la Juventus. "Somos muy amigos y estoy feliz porque jugamos ahora cerca. Él piensa que puedo hacer las cosas bien aquí, que es mejor estar aquí que en otro sitio porque me conoce", recalcó.

Zaza, que reconoció su "mayor culpa" por haber sido "negativo" y no haber rendido bien en su paso por el West Ham, intentará marcar "todos los goles posibles para ganar". "Lo más importante es empezar bien, tranquilo, concentrado, y después las cosas vienen solas para que el equipo suba en la clasificación", apuntó.

En este sentido, no sabe si podrá estar para el derbi de este sábado ante el Villarreal. "Hace un mes que no juego, pero físicamente estoy bien", admitió el italiano. "Tengo ganas de jugar aquí, no solamente seis meses. He pensado mucho y quiero hacer la cosas bien. Me gusta la ciudad, la gente y siempre he deseado jugar en el Valencia porque es el equipo que más quería de todos. Quiero que la gente me quiera mucho, sentirme valorado", remarcó el atacante.

"Era la primera vez que iba a Mestalla y fue increíble, pensaba que era muy 'caliente' pero fue más. Para un futbolista jugar así es una situación muy difícil, pero desde el principio la afición ayudó al equipo y eso es muy importante", sentenció Zaza sobre su presencia en las gradas durante la victoria del equipo ante el Espanyol este domingo.