Zidane: "Tengo el ADN del Real Madrid, es el club de mi vida"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, aseguró que más que tener el 'ADN' de la Liga de Campeones, trofeo que podría conquistar por cuarta ocasión en su carrera este sábado, tiene el del conjunto madridista, su "casa" y el club de su "vida", y afirmó que la final ante la Juventus será un partido "distinto" en el que nada tendrán que ver los números que hayan firmado uno u otro.

"Tengo, seguro, el ADN del Real Madrid. Esta es mi casa, todos cuando llegué siempre han sido muy cariñosos conmigo y los valores los he defendido. Al final estoy viviendo algo espectacular y pase lo que pase siempre voy a ser aficionado suyo porque es el club de mi vida", expresó Zidane este martes en rueda de prensa durante el 'Media Day' del club.

De todos modos, tiene claro que no sabe si ha dejado ya "huella". "No tengo eso en mi cabeza, las cosas van a pasar naturalmente como cuando era jugador. Disfruto porque sé que este momento se va a acabar, estamos a punto de conseguir algo extraordinario, pero no pienso en dejar huella en la historia", apuntó.