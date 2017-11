Zidane: "Cristiano y Ramos son historia de este club y se respetan muchísimo"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, aseguró que no les "afecta nada" de todo lo que sucede "alrededor" del equipo, como el posible cruce de declaraciones entre Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos, dos jugadores que "son historia de este club y que se respetan muchísimo".

"No nos afecta nada, sabemos que hay mucho ruido alrededor del Real Madrid, de todo lo que puede pasar y se dice, pero estamos al margen de todo eso y estamos concentrados en lo que tenemos que hacer. No vamos a impedir que la gente pueda hablar del Real Madrid, pero estamos tranquilos porque lo que nos gusta es jugar al fútbol", expresó Zidane este viernes en rueda de prensa tras un parón marcado por cuestiones como un posible interés en Neymar o mal ambiente por la réplica del capitán a unas declaraciones tras la derrota en Londres de Cristiano.

"Lo que uno y otro dicen es para vosotros (los periodistas), pero dentro estamos tranquilos, absolutamente, y pensando únicamente en el derbi", intentó zanjar. "Sergio es muy listo y puede decir todo lo que quiera, y Cristiano igual. Son inteligentes, han hecho muchas cosas y ganado mucho juntos y uno piensa una cosa y otro otra, y no pasa nada, puedes opinar. Dentro las cosas se arreglan y no va a haber ningún problema entre ellos", añadió sin perder la sonrisa.

Sobre un posible fichaje de Neymar, Zidane aseguró que el brasileño es "muy bueno", pero que no iba a "hablar" de un jugador que no pertenece a una plantilla a la que defendió. "Estoy con mis jugadores y pienso solo eso. Tengo a los mejores", confesó, dejando claro que no hay "debate" respecto a si la llegada del exazulgrana podría molestar a Cristiano.