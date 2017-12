Zidane: "Cuidado con Cristiano, faltan seis meses"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, volvió a defender tanto a su equipo como a Cristiano Ronaldo pese a las últimas actuaciones de ambos, avisando que se tenga "cuidado" con el delantero portugués porque quedan "seis meses" y asegurando que estarán "ahí al final".

"Hay que seguir trabajando. En el juego estamos bien digan lo que digan los de fuera y yo veo cosas que además a lo mejor no ve la gente. El madridismo no debe olvidar lo que ha hecho este equipo y los que no lo son pueden opinar y decir, pero no podemos tirar todo lo que estamos haciendo", añadió Zidane.