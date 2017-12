Zidane: "Kepa es muy buen portero, pero no es el mío"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha alabado al guardameta del Athletic Kepa Arrizabalaga, al que se enfrentan este sábado en San Mamés (20.45 horas), pero no ha valorado si están pensando en incorporarle al equipo, además de explicar que Gareth Bale sólo tiene "una molestia" y que "depende de él" cuándo volverá al equipo.

"Tengo siempre a los mejores. Tengo a Keylor y es el mejor, sin ninguna duda; voy a estar siempre con Keylor y con Kiko. Kepa es muy buen portero, pero no es mi portero", declaró en la rueda de prensa previa. "Hay muchos jugadores que son buenos para jugar en el Madrid, pero ahora mismo no es mi problema. El día a día son mis jugadores y nada más; en el futuro, ya veremos", continuó.

Además, el técnico francés no quiso hablar de posibles incorporaciones en el mercado invernal. "De momento no he pedido nada, no es el momento. Cuando se abra el mercado, hablaremos", señaló.