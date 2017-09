Zidane: "No veo una Liga española sin el FC Barcelona"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, no se imagina una Liga española sin la presencia del FC Barcelona y aseguró que el tema del referéndum es "un debate complicado" al que no le pertenece participar, pero sí dejó clara su opinión respecto a la presencia culé en el campeonato nacional.

"No voy a entrar más en esto porque no sé lo que va a pasar", agregó Zidane. "Además hay gente que quiere y gente que no. Es un debate complicado, pero lo que espero que no pase es una Liga sin el Barcelona. Esto no lo quiero", sentenció respecto al tema.