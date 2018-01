Zidane: "Quedan todavía tres competiciones y tenemos la misma ilusión"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha asegurado que afrontan el partido de ida de los octavos de final de la Copa del Rey ante el Numancia en Los Pajaritos (21.00 horas) "con ilusión" a pesar de la derrota del Clásico (0-3), ya que continúan vivos "en tres competiciones", y ha advertido que los sorianos lo están haciendo "muy bien" tanto en el torneo del 'ko' como en LaLiga 1/2/3.

Por otra parte, el de Marsella no quiso hablar de su futuro en el club blanco. "La pena es que aquí no se sabe. Voy a intentar acabar la temporada de la mejor manera, tenemos muchas posibilidades de ganar. No veo más allá de los seis meses por delante", indicó.